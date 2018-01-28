Nokia выпустит новый смартфон 7 Plus

Под маркой Nokia может выйти новый смартфон 7 Plus, сегодня появившийся в базе данных бенчмарка GeekBench. Судя по всему, это усовершенствованная версия моноблока Nokia 7, анонс которого состоялся буквально четыре месяца назад.

Nokia 7 Plus

В предоставленной таблице характеристик указан процессор Qualcomm 660, в составе которого есть 8 ядер по 1,8 ГГц каждое, и пока что это единственное отличие Nokia 7 Plus от обычного Nokia 7. Объем ОЗУ остался на уровне 4 гигабайтов, а ОС прокачали до Android 8 Oreo, а не до 8.1 Oreo. У нее, как и раньше, будет стандартный интерфейс без дополнительных настроек. По мнению экспертов, в Nokia 7 Plus поменяют не только процессор, но и экран, так как оригинальный Nokia 7 располагает панелью 16:9, которая давно уже не в моде.

Новый смартфон получит экран 18:9 с тонкими рамками и диагональю, вероятно, 5,7 дюйма, хотя есть надежда и на все 6 дюймов. По прогнозам, анонс Nokia 7 Plus ожидается через месяц в Барселоне, где холдинг HMD Global проведет несколько масштабных презентаций. Там же покажут смартфон Nokia 9 с топовой начинкой (процессор Qualcomm 845 и 8 Гб ОЗУ) и сотовый телефон Nokia 3310 с модулем LTE внутри.

Максим Мишенев, MobileDevice


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