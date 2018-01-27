Опубликованы пресс-рендеры смартфонов Samsung S9 и S9+

Как и год назад, за месяц до премьеры новых флагманов Samsung в сеть утекла вообще вся информация о них. Пару недель назад стали известны характеристики Samsung S9 и S9+, а сегодня они показались на официальных пресс-рендерах, так что едва ли во время анонса представители вендора расскажут что-то, чего мы еще не знаем.

Samsung S9 и S9+

Судя по изображениям, рамки экрана у Samsung S9 и S9+ стали как будто толще и массивнее. Общая концепция дизайна по сравнению с S8 и S8+ не поменялась, и спереди эти смартфоны выглядят идентично и различаются лишь габаритами. Сзади отличий больше: младший S9 заслужил обычную одинарную камеру на 12 Мп, тогда как у S9+ таких модулей сразу два. По габаритам это все те же S8 и S8+, так как диагонали экранов у Samsung S9 и S9+ составили 5,8 и 6,2 дюйма соответственно. Над ними, к слову, расположена фотокамера на 8 Мп для селфи.

Смартфоны построены на процессоре Qualcomm 845 или Samsung 9810 в зависимости от рынка, и у них есть акустика от AKG, отдельный вход под наушники и ОС Android 8.1 Oreo. В младшей версии стоит 4 Гб RAM, а старшая получила 6 Гб. Анонс Samsung S9 и S9+ состоится 25 февраля в Барселоне, а мировой релиз назначен на 16 марта этого года.

Максим Мишенев, MobileDevice


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