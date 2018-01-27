Смартфон Xiaomi Mi Max 3 засветился на фото

Профильный ресурс SlashLeaks, специализирующийся на сборе самых разнообразных утечек, опубликовал фото готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi Max 3. Xiaomi Mi Max 3 придет на смену прошлогоднего фаблета Xiaomi Mi Max 2.

Xiaomi Mi Max 3

Фото грядущей новинки подтверждают безрамочный дизайн, экран с соотношением сторон 18:9, а также отсутствие вверху 3,5-мм аудио-разъема. От своего предшественника Mi Max 3 будет отличаться двойной основной камерой и дактилоскопическим сканером, расположенным на задней панели

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi Max 3 получит гигантский 6,99-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ (2160?1080 пикселей), двойную основную камеру 12+12 Мп и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Аппаратной основой новинки станет процессор Qualcomm Snapdragon 660 в тандеме с 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составит и 64 ГБ или 128 ГБ. Емкость аккумулятора достигнет 5500 мАч. Также упоминается о поддержке функции быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Точная дата выхода Xiaomi Mi Max 3 пока неизвестна. Ориентировочная стоимость девайса составит от $233 до $249.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новые фото Xiaomi Mi Max 3: рамки экрана вернулись на законное местоНовые фото Xiaomi Mi Max 3: рамки экрана вернулись на законное место
В сеть утекли изображения Xiaomi Mi7 и Xiaomi Mi6XВ сеть утекли изображения Xiaomi Mi7 и Xiaomi Mi6X
Vodafonе, lifecell и "Киевстар" подали заявки на 4G-тендер в диапазоне 2600 МГцVodafonе, lifecell и "Киевстар" подали заявки на 4G-тендер в диапазоне 2600 МГц
Будущий смартфон Nokia получит камеру с пятью объективамиБудущий смартфон Nokia получит камеру с пятью объективами
Прокуроры Южной Кореи расследуют споры AppleПрокуроры Южной Кореи расследуют споры Apple
Блок рекламы


Похожие новости
Опубликованы пресс-рендеры смартфонов Samsung S9 и S9+Опубликованы пресс-рендеры смартфонов Samsung S9 и S9+
Apple откажется от выпуска нового iPhone Х в пользу другого смартфонаApple откажется от выпуска нового iPhone Х в пользу другого смартфона
Смартфон Ulefone Power 3 поступил в продажуСмартфон Ulefone Power 3 поступил в продажу
Новые фото Xiaomi Mi Max 3: рамки экрана вернулись на законное местоНовые фото Xiaomi Mi Max 3: рамки экрана вернулись на законное место
iPhone X стал самым продаваемым смартфоном в конце 2017 годаiPhone X стал самым продаваемым смартфоном в конце 2017 года
Новые подробности о смартфоне Xiaomi Redmi Note 5Новые подробности о смартфоне Xiaomi Redmi Note 5
Quartz: Google отслеживает намного большей показателей владельцев Android-смартфонов, чем можно предположить
Xiaomi назовет свою новую оболочку MIUI 10Xiaomi назовет свою новую оболочку MIUI 10
Huawei отложила анонс нового флагманского смартфонаHuawei отложила анонс нового флагманского смартфона
Новое изображение флагманского Xiaomi Mi 7 попало в сетьНовое изображение флагманского Xiaomi Mi 7 попало в сеть
Последние новости
Подгружаем последние новости