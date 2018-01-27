Смартфон Xiaomi Mi Max 3 засветился на фото

Профильный ресурс SlashLeaks, специализирующийся на сборе самых разнообразных утечек, опубликовал фото готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi Max 3. Xiaomi Mi Max 3 придет на смену прошлогоднего фаблета Xiaomi Mi Max 2.

Фото грядущей новинки подтверждают безрамочный дизайн, экран с соотношением сторон 18:9, а также отсутствие вверху 3,5-мм аудио-разъема. От своего предшественника Mi Max 3 будет отличаться двойной основной камерой и дактилоскопическим сканером, расположенным на задней панели

Xiaomi Mi Max 3 получит гигантский 6,99-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ (2160?1080 пикселей), двойную основную камеру 12+12 Мп и 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Аппаратной основой новинки станет процессор Qualcomm Snapdragon 660 в тандеме с 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составит и 64 ГБ или 128 ГБ. Емкость аккумулятора достигнет 5500 мАч. Также упоминается о поддержке функции быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Точная дата выхода Xiaomi Mi Max 3 пока неизвестна. Ориентировочная стоимость девайса составит от $233 до $249.