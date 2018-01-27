Apple откажется от выпуска нового iPhone Х в пользу другого смартфона

Компания Apple , согласно последним слухам, не станет выпускать второе поколение своего флагманского смартфона iPhone X. По меньшей мере, в этом году его точно не стоит ждать – вместо него Тим Кук предложит новый смартфон, который придется по нраву не всем.



Речь идет о долгожданном iPhone SE 2 – компактном яблокофоне с экраном на 4 или 4,5 дюйма по диагонали. Именно за счет небольшого дисплея ценители полноразмерных смартфонов не станут обращать на него внимание, однако у первого поколения модели немало поклонников, так что вторая версия окажется востребованной. Итого, осенью текущего года Apple может показать уже не три, а два Айфона – один с экраном LCD на 6,1 дюйма, и это будет бюджетный вариант, а второй – на 6,4 дюйма с панелью OLED, который и станет полноценным преемником текущего iPhone X, но не сможет полностью заменить его ввиду большой разницы в размерах. Зато монобровь у него должна стать меньше, а начинка – мощнее.



Что касается iPhone SE 2, то о нем пока что нет достоверной информации. Смартфон может выйти уже этой весной и получить начинку от iPhone 7 или даже iPhone 8 при сохранении старого дизайна от давно снятого с производства iPhone 5S.