Смартфон Ulefone Power 3 поступил в продажу

В Поднебесной состоялся релиз смартфона Ulefone Power 3, наделенного очень большим аккумулятором и рядом других интересных особенностей. Сейчас его можно купить по сниженной цене – 220 долларов США, но лишь до 1 февраля этого года, и этих денег он определенно стоит.

Ulefone Power 3

Элемент питания в Ulefone Power 3 имеет емкость 6080 мАч, а экран получил соотношение сторон 18:9 и диагональ 6 дюймов с разрешением Full HD+. Смартфон поддерживает быструю зарядку и может жить на одном заряде до четырех дней. На полную подзарядку у него уходит всего 2 часа, с такой-то емкостью.

Новый Ulefone Power 3 основан на процессоре Helio P23 от MediaTek и располагает 6 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. у смартфона есть два слота под SIM-карты, поддержка карт памяти microSD, модуль LTE и прошивка Android 7.1, которую уже в марте заменят на Android 8 Oreo. В дополнение к этому у Ulefone Power 3 есть корпус с защитой от влаги и пыли, двойная камера с двойной же вспышкой, модули Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11aс, а также порт USB-C. Купить смартфон можно уже сегодня на большинстве торговых площадок Китая.

Максим Мишенев, MobileDevice


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