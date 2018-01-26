HTC не покажет новый флагман на MWC 2018
Выставка Mobile World Congress 2018 или попросту MWC, которая откроет свои двери уже 26 февраля этого года, пройдет без участия в ней нового флагмана от HTC. Тайваньский вендор решил пока не демонстрировать свой новый топовый смартфон, и причина переноса даты анонса пока выясняется.
По мнению аналитиков, HTC решила подождать, покуда свои флагманы не покажут ее конкуренты, особенно Samsung и Huawei, чтобы иметь возможность скорректировать если не начинку своего гаджета, то хотя бы его стоимость. Впрочем, умением устанавливать адекватный ценник на свои новинки HTC уже давно не может похвастаться, что и ввергло ее в пучину кризиса – ее смартфоны забываются сразу после анонса и покупаются только лишь фанатами марки и теми, кто не знает про OnePlus и Xiaomi.
Вполне вероятно, что на этот раз HTC оглядывается именно на Xiaomi: на MWC 2018 она покажет свой топовый смартфон Mi 7, который будет наделен самой современной электроникой и при этом очень привлекательной ценой. На этом же мероприятии флагманские смартфоны S9 и S9+ покажет корейская Samsung, а вот анонс HTC будет перенесен как минимум на март или даже на апрель текущего года. Напомним, что неудачный и морально устаревший HTC U11 был представлен лишь в мае 2017 года.
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