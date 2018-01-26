Операторы предложили стартовые цены за 4G-лицензии в диапазоне 2600 МГц. Суммарно это 2,3 млрд гривен
Тендерная комиссия НКРСИ озвучила ценовые предложения, выдвинутые украинскими операторами за покупку частот для развертывания 4G-связи в диапазоне 2600 МГц. Об этом
На тендер выставлены следующие позиции:
- Лот № 1 (20 МГц): частоты 2540-2545, 2565-2570/2660-2665, 2685-2690 МГц
- Лот № 2 (10 МГц): частоты 2535-2540/2655-2660 МГц
- Лот № 3 (10 МГц): 2530-2535/2650-2655 МГц
- Лот № 4 (10 МГц): 2525-2530/2645-2650 МГц
- Лот № 5 (10 МГц): 2520-2525/2640-2645 МГц
- Лот № 6 (10 МГц): 2510-2515/2630-2635 МГц
- Лот № 7 (10 МГц): 2515-2520/2635-2640 МГц
Самое крупное предложение у Vodafone — 572 млн грн за первый лот. Следующие три планирует выкупить «Киевстар» по цене 293 млн грн за каждый. Лоты № 5, № 6 и № 7 намерен приобрести lifecell, оценив участки частотного диапазона в 286 млн грн каждый.
Суммарно «Киевстар», Vodafone и lifecell готовы заплатить 2,309 млрд грн. 25% от стартовой цены (около 577 млн грн) получит компания Рината Ахметова «ММДС-Украина», в качестве компенсации за добровольное освобождение 80 МГц в спектре 2,6 ГГц. Кроме того, по ходу торгов, которые пройдут 31 января, итоговая сумма может вырасти.
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