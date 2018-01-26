Радиофобы вынудили "Киевстар" демонтировать базовую станцию на Осокорках

Местные жители испугались излучений.

Жители столичных Осокорков вынудили "Киевстар" демонтировать базовую станцию на улице Чавдар из-за боязни излучения. При этом, как пишет издание ITC, оператор устанавливал ее по требованию других жильцов микрорайона, в котором из-за плотной высотной застройки постоянно наблюдаются проблемы с мобильной связью.

Фото: Дмитрий Зоммер

"К сожалению, несмотря на данные ВОЗ, находятся люди, которые проявляют радиофобию, выступают против установки БС. Более того, осуществляют действия, которые можно квалифицировать как незаконное препятствование хозяйственной деятельности. Однако мы решили не эскалировать ситуацию, и найти другие варианты для усиления связи в этом микрорайоне", – заявил мобильный оператор.

Это не первый случай, когда люди, которые игнорируют научные исследования об отсутствии вреда радиоизлучения, добиваются своего. В прошлом году Министерство здравоохранения Украины одобрило повышение нормы предельно допустимого уровня электромагнитного излучения в Украине. Прошлые ограничения были приняты еще в 1996 году, и по меркам современных европейских норм являются слишком строгими, что негативно скажется на скорости внедрения 4G в Украине. Ведь чем меньше мощность базовой станции, тем большее их количество требуется для покрытия одной и той же территории. Тем не менее, из-за судебного иска активистов Министерство здравоохранения Украины было вынуждено приостановить свое решение на неопределённый срок и обязало операторов уменьшить мощность базовых станций.

При этом проведенные Всемирной организацией здравоохранения исследования не подтверждают влияние излучения базовых станций на здоровье человека или на окружающую среду


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