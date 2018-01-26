Новые фото Xiaomi Mi Max 3: рамки экрана вернулись на законное место

В сеть выложили новое фото некоего смартфона с белой окантовкой экрана и подписью «Xiaomi Mi Max 3». Сам аппарат будет представлен в конце весны этого года, но, судя по этому снимку, внешность его будет полностью скопирована со второго поколения.

Xiaomi Mi Max 3

В первую очередь это касается экрана: еще недавно все полагали, что Xiaomi Mi Max 3 окажется по-настоящему безрамочным с гигантским 7-дюймовым дисплеем во всю лицевую панель, но на фото отчетливо видно, что рамки не только никуда не делись, но и толщину свою сохранили. Таким образом, интерес к третьему поколению фаблета несколько уменьшился: текущий Mi Max 2 показал новый уровень качества, и от его наследника теперь приходится ждать лишь более современной начинки, но не более того. если же экран и правда поменяет соотношение сторон с нынешних 16:9 на новое 18:9, то при наличии столь больших рамок он станет тоньше, но длиннее, и пока сложно сказать, хорошо это или все же плохо.

Инсайдеры намекают на наличие у Xiaomi Mi Max 3 экрана на 7 дюймов, батареи 5500 мАч, процессора Qualcomm 630 или 660, быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и 3 или 4 Гб оперативной памяти. Встроенный накопитель получит емкость 64 или 128 Гб. 

Максим Мишенев, MobileDevice


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