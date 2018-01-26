В iOS 11.3 нашли упоминание про безрамочный iPad

Еще в октябре прошлого года известный аналитик Ми-Чи Куо заявил, что Apple iPad Pro в 2018 году получит фирменную камеру TrueDepth и систему Face ID. Благодаря этому появились слухи о том, что Apple планирует обновить дизайн iPad Pro. «Яблочный» производитель выпустит устройство с более тонкими рамками, с подобным дизайном как у iPhone X.

В коде бета-версии iOS 11.3 разработчики обнаружили упоминание некоего «современного iPad » («modern iPad »). Перед анонсом iPhone X, компания Apple также называла смартфон «modern iPhone». Можно предположить, что все новые модели, которые получили безрамочный дисплей и вырез, купертиновцы называют «современными».