В iOS 11.3 нашли упоминание про безрамочный iPad

Еще в октябре прошлого года известный аналитик Ми-Чи Куо заявил, что Apple iPad Pro в 2018 году получит фирменную камеру TrueDepth и систему Face ID. Благодаря этому появились слухи о том, что Apple планирует обновить дизайн iPad Pro. «Яблочный» производитель выпустит устройство с более тонкими рамками, с подобным дизайном как у iPhone X.
В коде бета-версии iOS 11.3 разработчики обнаружили упоминание некоего «современного iPad» («modern iPad»). Перед анонсом iPhone X, компания Apple также называла смартфон «modern iPhone». Можно предположить, что все новые модели, которые получили безрамочный дисплей и вырез, купертиновцы называют «современными».
Предположительно, официальный релиз нового iPad Pro состоится либо а июньской выставке WWDC 2018 (вместе с Apple iPhone SE 2) или же во время анонса новых моделей iPhone в сентябре нынешнего года.