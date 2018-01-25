Порошенко пообещал конкурс на 4G в ближайшие дни

"За несколько дней, 29 или 31 января, мы будем открывать конверты для коммуникационного стандарта 4G".

Порошенко пообещал конкурс на 4G в ближайшие дни
Фото: itc.ua

В конце января в Украине состоится конкурс на предоставление услуг мобильной связи стандарта 4G.

Об этом Президент Петр Порошенко заявил во время выступления в "Украинском доме" в Давосе, сообщает Укринформ.

"Можете ли вы представить, что когда меня избрали президентом, у нас из-за коррупции не было мобильной связи 3G? За несколько дней, 29 или 31 января, мы будем открывать конверты для коммуникационного стандарта 4G", - сказал глава государства.

Он добавил, что многие компании планируют участвовать в этом конкурсе и инвестировать в это средства.

Накануне сообщалось, что торги "с голоса" на приобретение лицензий на 4G-связь в диапазоне 2600МГц пройдут 31 января.Все участники тендера - Киевстар, Vodafone и lifecell - оплатили соответствующие тендерные гарантии, составляющие 10% от стартовой стоимости лота, и выполнили все условия для участия в нем.

26 января регулятор раскроет конверты от участников тендера и оглашение их ценовых предложений по каждому лоту.

На первый 4G тендер выставляется 7 лотов в диапазоне 2600 МГц. Минимальная цена будет составлять 572 млн грн за первый более крупный лот и по 286 млн грн - за шесть остальных лотов. Таким образом, минимальные поступления в бюджет составят 2,2 млрд гривен.

Напомним, в феврале 2015 года НКРСИ провела аукцион по продаже лицензий на 3G, во время которой лоты были проданы "Астелиту" (lifecell) за 3,36 млрд гривен, МТС (Vodafone) - за 2,72 млрд, "Киевстару" - за 2,7 млрд.


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