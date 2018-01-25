Nokia 9: новое изображение раскрыло функции флагмана

В сети появилось изображение, на котором показан новый флагман финского производителя Nokia 9. На рендере можно увидеть как выглядит грядущая новинка с обеих сторон.

Изогнутый по краям экран имеет тонкие рамки. На задней панели отчетливо видны двойная основная камера, двойная светодиодная вспышка и дактилоскопический сканер. Смартфон представлен в медном цвете.

Предположительно, Nokia 9 получит дисплей с соотношением сторон 16:9 и разрешением 2560?1440 пикселей. Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845 в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти. Новинка будет работать под управлением операционной системы Android Oreo.

Официальный дебют Nokia 9 состоится на выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.