Новые подробности о смартфоне Xiaomi Redmi Note 5

В прошлом году смартфон Xiaomi Redmi Note 5 так и не вышел – его заменили на неплохой безрамочник Redmi 5 Plus с экраном на 6 дюймов по диагонали. Судя по всему, пятый Ноут скорее жив, чем мертв, ведь сегодня в интернете были найдены новые подробности о нем.

Xiaomi Redmi Note 5

Как оказалось, смартфон Xiaomi Redmi Note 5 уже прошел сертификацию в Китае, хотя и под другим названием – MEE7, но едва ли в продажу он поступит именно под ним. Согласно доступным данным, наследник Xiaomi Redmi Note 4 обзаведется идентичной с ним по дизайну тыльной панелью корпуса, но с двойной камерой 16+5 Мп, а спереди над экраном 6 дюймов Full HD+ окажется 8-мегапиксельная фронталка для селфи.

Xiaomi Redmi Note 5

Что примечательно, Xiaomi Redmi Note 5 будет продаваться с Android 7 Nougat, и это очень странно при давно уже вышедшей Android 8 Oreo. Зато у него сразу будет прошивка MIUI 9, самая современная на сегодняшний день, и процессор Qualcomm 660 – вполне достойный середнячок, потомок Qualcomm 652. По слухам, смартфон получит 4 Гб RAM и 64 Гб ROM, но в продажу также поступит его базовая версия с 3 Гб ОЗУ, 32 Гб постоянной памяти и процессором Qualcomm 630. Старт продаж Xiaomi Redmi Note 5 запланирован на первые числа марта этого года по цене от 240 долларов США за минимальную конфигурацию.

Максим Мишенев, MobileDevice


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