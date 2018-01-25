Евросоюз оштрафовал Qualcomm на $1,2 млрд за подкуп Apple

Европейский союз оштрафовал Qualcomm на сумму $1,2 млрд за подкуп Apple, который обязал купертиновцев использовать исключительно чипы Qualcomm в своих мобильных устройствах – сообщило издание Bloomberg.
Комиссар по конкуренции ЕС Маргрет Вестагер заявила:
Qualcomm заплатил миллиарды долларов Apple, чтобы та не закупала продукцию конкурентов. Это означает, что ни один соперник не мог бросить Qualcomm вызов на рынке, независимо от качества их продукции.
Напомним, что Qualcomm заключила договор с Apple еще в 2011 году, затем продлив его в 2013 году еще на 3 года. Qualcomm грозились Apple прекратит выплаты в случае использования чипов конкурентов, таких как Intel.
Размер штрафа составит 4,9% от выручки Qualcomm за 2017 год, то есть $1,2 млрд. Вестагер предостерегла другие компании от использования подобной практики. Для Apple никакого наказания не последовало, а сама комиссар по конкуренции заявила, что виновна исключительно компания Qualcomm.