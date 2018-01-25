Евросоюз оштрафовал Qualcomm на $1,2 млрд за подкуп Apple

Европейский союз оштрафовал Qualcomm на сумму $1,2 млрд за подкуп Apple , который обязал купертиновцев использовать исключительно чипы Qualcomm в своих мобильных устройствах – сообщило издание Bloomberg.

Комиссар по конкуренции ЕС Маргрет Вестагер заявила:

Qualcomm заплатил миллиарды долларов Apple , чтобы та не закупала продукцию конкурентов. Это означает, что ни один соперник не мог бросить Qualcomm вызов на рынке, независимо от качества их продукции.

Напомним, что Qualcomm заключила договор с Apple еще в 2011 году, затем продлив его в 2013 году еще на 3 года. Qualcomm грозились Apple прекратит выплаты в случае использования чипов конкурентов, таких как Intel .