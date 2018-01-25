Новый флагман ZTE будет называться Axon 9

Компания ZTЕ из Китая, в отличие от корейской LG, не собирается менять наименование своей флагманской линейки Axon. Ее новый смартфон, который заменит собой популярный, но уже морально устаревший Axon 7, будет носить гордое и вполне предсказуемое имя Axon 9.



Восьмерки в названии нового флагмана ZTE точно не будет, чтобы аппарат не перекликался с прошлогодними новинками от Samsung и Apple и не выглядел старым по сравнению с топовыми моделями этого года. Текущий Axon 7 уже снят с производства, так что анонс Axon 9 совсем не за горами, и этот смартфон уже из коробки будет работать на базе Android 8 Oreo. В нем ожидается наличие мощного процессора Qualcomm 845 или его аналога от MediaTek, если он все же будет представлен, а его экран с соотношением сторон 18:9 будет поддерживать разрешение Quad HD+, как и грядущий флагман Samsung S9.



Также в Axon 9 обнаружится не менее 6 Гб оперативной памяти, а от предшественника ему достанется отличная акустика – это чуть ли не главное конкурентное преимущество Axon 7. Новый китайский фаблет увидит свет во втором квартале текущего года, практически одновременно с новинками от LG и Samsung, а вот Xiaomi Mi 7, один из основных конкурентов Axon 9, выйдет уже в феврале на MWC 2018.