Процессор MediaTek Helio P70 догнал Qualcomm 835 по производительности

Компания MediaTek не так давно заявила о прекращении производства флагманских процессоров и перераспределении сил на разработку CPU среднего класса. Ее новинкой стал чип MediaTek Helio P70, который, несмотря на позиционирование, сумел догнать топовый Qualcomm 835 по производительности.



Возможности нового процессора MediaTek Helio P70 были протестированы в популярном бенчмарке AnTuTu, и результат проверки вы видите на скриншоте. Ничего подобного от него не ожидалось, но он и правда сумел добиться очень неплохой скорости работы, обойдя не только Qualcomm 660, но и прошлогодний топовый MediaTek Helio X30. Казалось бы, Qualcomm следует хвататься за голову и рвать на себе волосы, но делать все это пока что рано: в новом MediaTek Helio P70 действительно очень сильна именно процессорная часть, и именно она привела к столь весомому результату, но если присмотреться, то видеоподсистема чипа находится на уровне показателей среднего Qualcomm 660.



Таким образом, до лавров топовой серии Qualcomm 8xx новому процессору от MediaTek пока что далеко, и в играх он будет проигрывать им. С другой стороны, MediaTek Helio P70 потянет практически все современные игрушки почти на максимальных настройках графики, так что, если с тепловыделением и прожорливостью у него все в порядке, то в скором будущем в продажу поступят десятки смартфонов на его основе, а цены на флагманские решения заметно снизятся.