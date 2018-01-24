Samsung Galaxy S9 показали на первом «живом» видео

В сети появилось видео, показывающее со всех сторон будущий флагманский смартфон Samsung Galaxy S9. Согласно слухам, грядущая новинка будет напоминать Galaxy S8, но иметь более тонкие рамки.

Galaxy S9

Предположительно, Samsung Galaxy S9 получит 5,66-дюймовый дисплей изогнутый по краям. Аппаратной основой гаджета станет топовый процессор Snapdragon 845 или Exynos 9810. Объем оперативной памяти составит 4 ГБ, объем встроенного флеш-накопителя – 64 ГБ. Galaxy S9 оснастят одной основной камерой, а Galaxy S9 Plus получит двойной сенсор.

Официальный дебют Samsung Galaxy S9 состоится на Mobile World Congress 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.


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