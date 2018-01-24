JDI встроила дактилоскопический датчик прямо в LCD-дисплей

Ведущий мировой производитель жидкокристаллических дисплеев Japan Display объявил о разработке прозрачного сенсорного датчика на основе стекла. Главная особенность данной технологии является то, что дактилоскопический сканер будет располагаться в дисплее, а не под ним как в разработках Synaptics и Qualcomm.

JDI дактилоскопический датчик

Вот как Japan Display описывает механизм датчика:

«В встроенном в стекло сканере отпечатков пальцев от JDI работает базовая технология сенсорных функций, применяемая в дисплеях Pixel Eyes, которые использовались в смартфонах и цифровых фотоаппаратах. Благодаря Pixel Eyes сенсор, встроенный в стеклянную подложку, распознаёт касания пальца к поверхности LCD-дисплея. Стеклянная подложка идентифицирует область, затронутую пальцем, путём определения изменений ёмкости».

Благодаря технологии JDI дактилоскопические сканеры можно будет встраивать и в LCD-дисплеи, тогда как датчики Synaptics совместимы только с OLED-экранами.

Массовое производство новых дисплеев от Japan Display начнется до конца марта 2019 года.


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