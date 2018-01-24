Определена дата торгов по первому 4G-тендеру

Ожидается поступление в бюджет как минимум 2,2 млрд гривен.

Торги "с голоса" на приобретение лицензий на 4G-связь в диапазоне 2600МГц пройдут 31 января, сообщают LIGA.net и Интерфакс-Украина.

Все участники тендера - Киевстар, Vodafone и lifecell - оплатили соответствующие тендерные гарантии, составляющие 10% от стартовой стоимости лота, и выполнили все условия для участия в нем.

26 января регулятор раскроет конверты от участников тендера и оглашение их ценовых предложений по каждому лоту.

На первый 4G тендер выставляется 7 лотов в диапазоне 2600 МГц. Минимальная цена будет составлять 572 млн грн за первый более крупный лот и по 286 млн грн - за шесть остальных лотов. Таким образом, минимальные поступления в бюджет составят 2,2 млрд гривен.

Напомним, в феврале 2015 года НКРСИ провела аукцион по продаже лицензий на 3G, во время которой лоты были проданы "Астелиту" (lifecell) за 3,36 млрд гривен, МТС (Vodafone) - за 2,72 млрд, "Киевстару" - за 2,7 млрд.