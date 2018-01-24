«Бюджетный» iPhone 2018 года будет стоить от $700

Как утверждает известный аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо в сентябре нынешнего года компания Apple представит три новых iPhone, один из которых будет бюджетным.

Новинку оснастят 6,1-дюймовым ЖК-экраном. Также аналитик заявляет, что «бюджетник» будет выполнен в стиле iPhone X. Его стоимость составит $700-$800. Благодаря цене на него придется около половины от всех продаж новых моделей.

Куо прогнозирует, что смартфон среднего класса получит алюминиевый корпус и будет иметь 3 ГБ оперативной памяти. iPhone премиум-класса оснастят 5,8- и 6,5-дюймовыми OLED-дисплеями и двойной основной камерой. Прогнозируется, что во второй половине этого года будет продано от 80 до 90 миллионов iPhone, а в 2017 году эта цифра достигла 75—80 миллионов.

Кроме того, аналитик Мин-Чи Куо заявил, что в ближайшее время нынешний iPhone X может быть снят с производства, а остатки аппаратов будут распроданы до середине 2018 года, но без каких-либо скидок.