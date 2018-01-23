Смартфон Google Pixel 3 показался на концепт-артах

Смартфон Google Pixel 2, вышедший осенью этого года вместе со своим старшим братом Google Pixel 2 XL, оказался одним из самых уродливых мобильников 2017 года – его дизайн безнадежно устарел, что подтверждают не самые высокие продажи. Сегодня в сеть выложили концепт-арты его наследника Google Pixel 3, и яблоко от яблони упало очень близко.

Google Pixel 3

К счастью, смартфон Google Pixel 3 наконец-то сделали безрамочным – боковых рамок экрана нет вовсе, а верхняя имеет минимальную толщину и включает фотокамеру и разговорный динамик. Вставка на тыльной панели никуда не делась, но на этот раз она металлическая, хотя снова отличается по цвету от оттенка основного корпуса. Тем не менее, в Google Pixel 3 подбор цветов выполнен намного лучше – красный отлично сочетается с черным, а бирюзовый имеет металлический блеск.

В целом дизайн Google Pixel 3 узнаваем, но не будем забывать, что перед нами всего лишь концепт, и реальное устройство может лишиться всей этой красоты и превратиться в нечто совершенно непотребное, напоминающее дешевый китайский смартфон за 50 долларов. Презентация Google Pixel 3 и 3 XL ожидается осенью текущего года, и это будут первые смартфоны, которые выйдут с Android 9 – эту платформу Google анонсирует летом.

Максим Мишенев, MobileDevice


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