Samsung подозревают в замедлении смартфонов

Компания Apple пожинает плоды своего многолетнего обмана с замедлением старых смартфонов в виде многочисленных судебных исков по всему миру, и то же самое вполне может ждать ее основного конкурента в лице Samsung. Компанию тоже заподозрили в умышленном снижении производительности своих морально устаревших мобильников.



В честности корейского вендора усомнилась антимонопольная служба Италии AGCM, и это уже даже не просто подозрения, а прямое обвинение – Samsung оно уже предъявлено, причем имя компании упоминается вместе с Apple , якобы два топовых производителя вступили в сговор с целью увеличения объема продаж новых устройств. Пока что Samsung отрицает любую причастность к Apple в этом вопросе и вообще сам факт замедления смартфонов путем внедрения специальных алгоритмов в прошивку посредством обновления системы, однако антимонополисты из Италии уже ведут расследование и уверены, что им удастся докопаться до правды.



В случае, если Samsung уличат в обмане, ей грозят многомиллионные штрафы по всей Европе, а также заметное «намокание» репутации, которая и так не до конца «высохла» после случая с батареями смартфона Samsung Note 7. Кроме того, Samsung вполне может получить массу судебных исков, в том числе и коллективных, от самих пользователей. Добавим, что Xiaomi точно не замедляет свои смартфоны.