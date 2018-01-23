Появились изображения iPhone XI

Ресурс iDropNews опубликовал в сети изображения iPhone XI, созданные на основе слухов. Грядущий флагман получит уменьшенный «вырез», а также более тонкие рамки.

Возможно, Apple интегрирует датчик сканера Face ID во фронтальную камеру. За счет этого, так называемая «челка» iPhone XI уменьшится. На изображениях также видно, что грядущую новинку оснастят двумя SIM-картами, модуль камеры будет расположен заподлицо с задней панелью устройства.

Официальный релиз iPhone XI, как обычно, состоится осенью текущего года.