Vodafonе, lifecell и "Киевстар" подали заявки на 4G-тендер в диапазоне 2600 МГц

Vodafonе и lifecell подали заявки на все семь лотов, "Киевстар" - на шесть.

Vodafonе, lifecell и "Киевстар" подали заявки на 4G-тендер в диапазоне 2600 МГц
Фото: itc.ua

Vodafonе, lifecell и "Киевстар" принимают участие в тендере по выдаче лицензий на 4G-связь в полосах радиочастот 2510-2545 МГц, 2565-2570 МГц, 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц.

Об этом говорится в тендерной документации Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

"Vodafonе Украина" и lifecell подали заявки на все семь лотов, "Киевстар" - на шесть (кроме первого, самого дорогого).

Минимальный размер платы за первый лот составляет 572 млн гривен, за 2-7 лоты - 286 млн гривен. Тендерная гарантия - 57,2 млн гривен и 28,6 млн гривен соответственно. Стоимость конверсии - 125,023 млн гривен и 62,512 млн гривен соответственно.

Срок действия лицензий - 15 лет.

Напомним, в феврале 2015 года НКРСИ провела аукцион по продаже лицензий на 3G, во время которой лоты были проданы "Астелиту" (lifecell) за 3,36 млрд гривен, МТС (Vodafone) - за 2,72 млрд, "Киевстару" - за 2,7 млрд.


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