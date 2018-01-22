Экстерьер смартфона Xiaomi Mi 6X скопирован с iPhone X и Samsung S8

В сеть выложили первые рендеры пока еще не анонсированного смартфона Xiaomi Mi 6X, который может стать улучшенной версией прошлогоднего флагмана Mi 6, на сегодняшний день морально устаревшего из-за своего экрана. На изображениях моноблок предстает в виде смартфона с безрамочным дисплеем, но его внешность может показаться очень знакомой.

Xiaomi Mi 6X

Подлинность предложенных рендеров проверить нельзя, но если это действительно Xiaomi Mi 6X, то над его дизайном совсем не думали. Смартфон слепили из Samsung S8, от которого взяли форму лицевой панели, и Apple iPhone X – он поделился тыльной панелью корпуса. Симбиоз, с одной стороны, смотрится вполне органично, но вторичность экстерьера едва ли поспособствует росту спроса на смартфон. Благо хоть, что не стали копировать монобровь с флагмана Apple.

По последним слухам, грядущий Xiaomi Mi 6X получит идентичную с Mi 6 начинку за исключением батареи, которая станет больше, и сенсорного дисплея. Последний, как видно, лишится рамок и станет больше – он вырастет с текущих 5,15 до 5,7 или 5,8 дюйма, попутно изменив соотношение сторон с 16:9 на модное 18:9. Разрешение также увеличится до Full HD+ или 2160х1080 пикселей. Показ Xiaomi Mi 6X может состояться через месяц на шоу MWC 2018 одновременно с анонсом флагмана Xiaomi Mi 7.

Максим Мишенев, MobileDevice


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