Опубликованы спецификации смартфона Samsung Galaxy J8 (2018)

Бенчмарки GFXBench и GeekBench одновременно выложили в сеть результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy J8 (2018). Мобильник относится к среднему классу, и предложенные сведения можно считать достоверными, поскольку до анонса аппарата остается чуть больше месяца.

Samsung Galaxy J8 (2018)

Показ Samsung Galaxy J8 (2018) пройдет в Барселоне на международной выставке MWC 2018 в конце февраля текущего года, и там он явит широкой публике свой экран Super AMOLED с диагональю 5.5 дюйма и плохеньким разрешением HD или 1280х720 пикселей, а также 8-мегапиксельную фронтальную и 12-мегапиксельную основную камеры. Двойных модулей в этой модели не предусмотрено. В основе Samsung Galaxy J8 (2018) лежит процессор Samsung 7885 с частотой 1,6 ГГц на восьми ядрах и видеокартой Mali G71.

Памяти в смартфоне сравнительно много – 4 Гб оперативной и 32 Гб постоянной, и есть слот под карты microSD до 128 гигабайтов. Из коробки смартфон будет работать на базе Android 8 Oreo, так что единственным его недостатком станет дисплей, получивший большие рамки (соотношение сторон 16:9) и не самое высокое разрешение. Цена и дата релиза Samsung Galaxy J8 (2018) не сообщаются.

Максим Мишенев, MobileDevice


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