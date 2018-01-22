Смартфон Huawei Honor View 10 узнает вас по лицу

Недавно выпущенный смартфон Huawei Honor View 10 получил масштабное обновление прошивки, в которой появилось очень много новых возможностей. В частности, аппарат научился распознавать своего владельца по лицу, и для этого ему даже не нужен гигантский вырез в экране, как у iPhone X.



Новую функцию разблокировки по лицу в Huawei Honor View 10 назвали просто и банально – Face Unlock, но работает она вполне сносно, и для ее активации достаточно внести в память смартфона пару снимков своего лица, которые система сделает самостоятельно. Однако в работе этой функции есть определенные ограничения: в отличие от все того же флагманского Айфона, новый Huawei Honor View 10 не может проводить платежи при помощи Face Unlock – придется по старинке касаться сканера отпечатка пальцев или вводить пин-код.



Но в будущем этот недостаток будет устранен, и совсем скоро достаточно будет лишь взглянуть в камеру своего мобильника, чтобы заплатить по счету или за покупки в магазине. Релиз прошивки под Huawei Honor View 10 уже состоялся, и до 24 января все без исключения обладатели данного смартфона получат ее по воздуху. Сам мобильник уже можно купить в Китае, и совсем скоро он официально приедет в Европу.