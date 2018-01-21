Samsung решит одну из главных проблем iPhone X

Samsung подала патентную заявку на смартфон с минимальными рамками вокруг дисплея во Всемирную организацию интеллектуальной собственности патент в которой предлагаются несколько вариантов расположения элементов на фронтальной поверхности смартфона, в частности фронтальной камеры.

iPhone X

Вполне вероятно, новое решение будет реализовано в Note 9 или Galaxy S10. Вместо большого выреза в дисплее, как у iPhone X, Samsung максимально сохранить площадь экрана.

Samsung решит одну из главных проблем iPhone X

Первый из вариантов предлагает размещение фронтальной камеры в углу дисплея, второй – минимизировать рамки и сделать вырез вверху по типу Essential Phone, а третий – также расположить фронтальную камеру в вырезе в дисплее, но само устройство получит скруглённые грани, как в современных моделях.

Samsung решит одну из главных проблем iPhone X


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Представлен смартфон Meizu M6SПредставлен смартфон Meizu M6S
Характеристики Samsung Galaxy S9 уплыли в сетьХарактеристики Samsung Galaxy S9 уплыли в сеть
Названа стоимость смартфонов Sony Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra и Xperia L2Названа стоимость смартфонов Sony Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra и Xperia L2
Опубликованы спецификации смартфона Samsung Galaxy On7 Prime (2018)Опубликованы спецификации смартфона Samsung Galaxy On7 Prime (2018)
Vodafone начал ремонт сети на оккупированном ДонбассеVodafone начал ремонт сети на оккупированном Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
В Италии начали расследование в отношении смартфонов Apple и SamsungВ Италии начали расследование в отношении смартфонов Apple и Samsung
iPhone X оказался малопопулярным – СМИiPhone X оказался малопопулярным – СМИ
Ошибка chaiOS позволяет перезагрузить iPhone одной лишь ссылкойОшибка chaiOS позволяет перезагрузить iPhone одной лишь ссылкой
Samsung официально представила чип Exynos 7872 для бюджетниковSamsung официально представила чип Exynos 7872 для бюджетников
В новой версии iOS пользователи смогут сами регулировать, замедлять им свой старый iPhone или нет
Смартфон Moto X5 получит экран с вырезом, как у iPhone XСмартфон Moto X5 получит экран с вырезом, как у iPhone X
Samsung тайно показала собственный 5G-модем Exynos 5GSamsung тайно показала собственный 5G-модем Exynos 5G
Раскрыты даты анонса и старта продаж Samsung Galaxy S9Раскрыты даты анонса и старта продаж Samsung Galaxy S9
Опубликованы спецификации смартфона Samsung Galaxy On7 Prime (2018)Опубликованы спецификации смартфона Samsung Galaxy On7 Prime (2018)
Запатентованный смартфон Samsung имеет вырез в верхней части экранаЗапатентованный смартфон Samsung имеет вырез в верхней части экрана
Последние новости
Подгружаем последние новости