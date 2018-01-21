Samsung решит одну из главных проблем iPhone X

Samsung подала патентную заявку на смартфон с минимальными рамками вокруг дисплея во Всемирную организацию интеллектуальной собственности патент в которой предлагаются несколько вариантов расположения элементов на фронтальной поверхности смартфона, в частности фронтальной камеры.

Вполне вероятно, новое решение будет реализовано в Note 9 или Galaxy S10. Вместо большого выреза в дисплее, как у iPhone X, Samsung максимально сохранить площадь экрана.

Первый из вариантов предлагает размещение фронтальной камеры в углу дисплея, второй – минимизировать рамки и сделать вырез вверху по типу Essential Phone, а третий – также расположить фронтальную камеру в вырезе в дисплее, но само устройство получит скруглённые грани, как в современных моделях.