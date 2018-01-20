Sony решила остаться на рынке смартфонов

В прошлом году появились слухи о скором прекращении производства смартфонов под маркой Sony, якобы компания не поспевает за конкурентами и теряет прибыль. Они так и не получили подтверждения или опровержения, однако недавний релиз новинок с устаревшим дизайном корпуса усилил подозрения.



Тем не менее, сегодня официальные комментарии все же были даны. Руководство Sony решило пока что остаться на рынке смартфонов, чтобы посмотреть, какие устройства придут им на смену и стать лидером в новом сегменте. С текущими мобильниками у Sony не складывается: соответствующее подразделение несет убытки, и совершенно очевидно, что потребителям в общей массе гаджеты этой марки уже давно не интересны.



Причина проста: Sony копирует бизнес-модель HTC и ставит на свои новинки завышенную цену, но при этом еще и не радует актуальными технологиями – у нее до сих пор нет ни одного безрамочника. В этом году ничего революционного Sony точно не предложит, а замена смартфонам если и придет, то очень нескоро, так что текущее решение о продолжении работы над такого рода устройствами в скором времени руководством компании может быть пересмотрено.