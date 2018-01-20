LG запатентовала уникальный складной смартфон

Южнокорейская компании LG отправила во Всемирную организацию интеллектуальной собственности патентную заявку на складной гибридный смартфон-планшет с гибким дисплеем – сообщает издание The Verge.

LG V30

В связи с тем, что между двумя половинами нет рамки, в разложенном виде устройство выглядит как планшет. В то время как современные гаджеты, такие как ZTE Axon M, оснащены двумя отдельными экранами.

Патент содержит две вариации реализации. В первой версии смартфон в сложенном виде показывает на одной из сторон время и так далее. По всей видимости, для этого будет выделен специальный небольшой дисплей, а основной будет размещен внутри.

LG складной смартфон
LG складной смартфон
LG складной смартфон

Вторая построена на более уникальной конструкции – одна из половин имеет специальную прозрачную вставку. В сложенном состоянии смартфона время видно через часть дисплея, оснащенную той самой прозрачной вставкой.

На данный момент дата начала массового производства смартфона остаётся неизвестной. Стоит заметить, что Samsung в настоящее время работает над собственным сгибаемым смартфоном Galaxy X, который вряд ли выйдет в 2018 году.


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