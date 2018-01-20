iPhone X оказался малопопулярным – СМИ
По мнению аналитиков, "яблочный" флагман оказался не так популярен, как предполагалось изначально. Одной из причин называют специфику экрана iPhone X с характерным "вырезом".
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Специалисты компании KGI отмечают, что популярность флагманского iPhone X оказалась не так высока, как предполагалось изначально, пишет 9to5mac. По информации аналитиков, Apple поставит только 18 миллионов смартфонов в текущем квартале.
По другой версии количество может быть больше, и достигать 20-30 миллионов штук.
Среди причин, которые повлияли на недостаточно высокий спрос на гаджет, называют снижение количества покупателей на китайском рынке. По мнению специалистов, это связано с тем, что покупатели стали реже менять свои девайсы.
Еще одной причиной якобы является "вырез" на экране смартфона, который уменьшает его рабочую площадь.
А тем временем, спрос на iPhone 6S и iPhone 7 остается стабильно высоким.
Напомним, что обладатели iPhone X нашли в гаджете новый дефект.
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