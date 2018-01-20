WhatsApp приступил к тестированию денежных переводов

WhatsApp приступил к тестированию денежных переводов

Разработчики мессендежра WhatsApp приступили к тестированию денежных переводов P2P, которое охватит приблизительно 1 процент пользователей.

Об этом пишет The Next Web.

Издание сообщает, что система переводов создана на интерфейсе Unified Payments Interface (UPI), позволяющем осуществлять денежные переводы бесплатно между банковскими счетами.

Сообщается, что изначально служба будет функционировать исключительно между пользователями, однако впоследствии может расшириться и в сторону бизнеса.

В дальнейшем разработчики могут также создать полноценную платежную систему, которая сможет приносить производителю реальный доход.




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