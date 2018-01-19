HMD готовит большой анонс Nokia на MWC 2018

Финская компания HMD Global, ответственная за выпуск мобильных устройств под брендом Nokia, начала отправлять журналистам приглашения на предстоящую пресс-конференцию.

Nokia 7

На мероприятии производитель представит несколько своих новинок, среди которых бюджетный Nokia 1 на базе Android Oreo (Go Edition), Nokia 4, Nokia 7 Plus, международный вариант Nokia 7, а также новый флагман Nokia 9.

Предположительно, Nokia 9 получит 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD (2560?1440 пикселей), восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Помимо этого, новый флагман будет оснащен двойной основной камерой с 13-мегапиксельным цветным сенсором и 13-мегапиксельным монохромным, а также фронтальной камерой на 8 или 12 Мп. Также упоминается о дактилоскопическом сканере, интегрированном в домашнюю клавишу и о защите от влаги по стандарту IP68. Nokia 9 будет работать под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Предстоящая пресс-конференция, где HMD проведет большой анонс, состоится в преддверии выставки Mobile World Congress 2018, 25 февраля текущего года.


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