Смартфон Xiaomi Mi 7 показался на первых фотографиях

До анонса смартфона Xiaomi Mi 7 остается чуть больше месяца, и наступила пора выкладывать в сеть новую инсайдерскую информацию о нем. Сегодня в интернет слили две его новых фотографии, где запечатлена его тыльная панель, чтобы сохранить интригу о параметрах дисплея.



Увы, по снимкам невозможно понять, из чего изготовлен корпус Xiaomi Mi 7 – это может быть полированный металл, металл под стеклом или даже керамика, все-таки речь идет о флагмане. С точки зрения дизайна ничего интересного нас не ждет: смартфон похож на все современные модели Xiaomi и даже в чем-то на OnePlus 5T, особенно если взглянуть на дизайн модуля камеры в сочетании с расположением сканера отпечатков пальцев.

