Смартфон Xiaomi Mi 7 показался на первых фотографиях
До анонса смартфона Xiaomi Mi 7 остается чуть больше месяца, и наступила пора выкладывать в сеть новую инсайдерскую информацию о нем. Сегодня в интернет слили две его новых фотографии, где запечатлена его тыльная панель, чтобы сохранить интригу о параметрах дисплея.
Увы, по снимкам невозможно понять, из чего изготовлен корпус Xiaomi Mi 7 – это может быть полированный металл, металл под стеклом или даже керамика, все-таки речь идет о флагмане. С точки зрения дизайна ничего интересного нас не ждет: смартфон похож на все современные модели Xiaomi и даже в чем-то на OnePlus 5T, особенно если взглянуть на дизайн модуля камеры в сочетании с расположением сканера отпечатков пальцев.
Спецификации Xiaomi Mi 7 будут включать в себя 128 или 256 Гб постоянной памяти, стекло Gorilla Glass 5 поверх экрана AMOLED на 5,8 дюйма с разрешением Quad HD+ и соотношением сторон 18:9, а также процессор Qualcomm 845. Объем RAM в этом смартфоне составит 6 или 8 Гб, а тыльная фотокамера будет состоять из модулей на 19+19 мегапикселей в дополнение к фронталке на 16 Мп. Питается Xiaomi Mi 7 от батареи на 3950 мАч и работает на базе прошивки MIUI 9 поверх Android 8 Oreo. Смартфон будет представлен на MWC 2018 в конце февраля.
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