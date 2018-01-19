Смартфон LG X4+ исполнен в защищенном корпусе

Компания LG провела показ своего нового смартфона X4+, не флагманского, но все же вполне интересного. Аппарат выделяется из общей массы середнячков усиленным корпусом и при этом классическим дизайном, без вычурных бамперов.

LG X4+

LG X4+ имеет сертификат соответствия стандартам IP68 и MIL STD 810G, что доказывает наличие у него защиты от целого ряда внешних факторов. К сожалению, это его единственное конкурентное преимущество, хотя также можно отметить дискретный ЦАП, обеспечивающий воспроизведение музыки в формате 32 бита и 192 кГц. Помимо этого, в смартфоне реализована поддержка платежной системы LG Pay.

Моноблок LG X4+ стоит 280 долларов США и работает на ОС Android 7, и обновление до Android 8 ему пока что не видать. LG X4+ получил 2 Гб ОЗУ и 32 Гб постоянной памяти, батарею емкостью 3000 мАч, фотокамеры на 5 и 13 Мп спереди и сзади соответственно, сканер отпечатков пальцев на тыльной панели и сравнительно небольшой экран на 5,2 дюйма. Дисплей располагает классическим соотношением сторон 16:9 и разрешением HD или 1280х720 пикселей. В LG X4+ есть слот microSD, два слота под SIM-карты и модуль NFC для бесконтактных платежей.

Максим Мишенев, MobileDevice


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