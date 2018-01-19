Razer выпустит смартфон Razer Phone второго поколения

Прошлой осенью компания Razer представила свой первый игровой смартфон Razer Phone, получивший смешанные отзывы и завышенную цену. Его отличительная особенность – это экран с частотой обновления 120 Гц, и уже этой осенью свет увидит второе поколение данного мобильника.

Razer Phone

Обновленный смартфон Razer Phone покажут в сентябре 2018 года в рамках международной выставки IFA 2018 в Берлине. Пока что сложно спрогнозировать набор его спецификаций, но, по всей вероятности, от него следует ждать 8 Гб оперативной памяти, экран Ultra HD или 4К и процессор Qualcomm 845, у которого пока нет аналогов по производительности и возможностям.

Но это еще не самое интересное: неделю назад Razer показала на CES 2018 док-станцию Project Linda для своего смартфона Razer Phone, которая превращает его в полноценный ноутбук с большим экраном. На момент анонса это был просто концепт, но все на той же IFA 2018 покажут финальную версию станции которая до конца этого года поступит в розничную продажу. Как сообщили представители Razer, за полгода новинка сильно изменится как внешне, так и внутренне и получит дополнительную начинку для еще большего ее сходства с настоящим ноутбуком.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Названа стоимость смартфонов Sony Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra и Xperia L2Названа стоимость смартфонов Sony Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra и Xperia L2
Опубликованы спецификации смартфона Samsung Galaxy On7 Prime (2018)Опубликованы спецификации смартфона Samsung Galaxy On7 Prime (2018)
Представлен смартфон Meizu M6SПредставлен смартфон Meizu M6S
Vodafone начал ремонт сети на оккупированном ДонбассеVodafone начал ремонт сети на оккупированном Донбассе
Данные о здоровье предоставили важные доказательства на судебном процессе в ГерманииДанные о здоровье предоставили важные доказательства на судебном процессе в Германии
Блок рекламы


Похожие новости
Смартфон Xiaomi Mi 7 показался на первых фотографияхСмартфон Xiaomi Mi 7 показался на первых фотографиях
Смартфон LG X4+ исполнен в защищенном корпусеСмартфон LG X4+ исполнен в защищенном корпусе
Ошибка chaiOS позволяет перезагрузить iPhone одной лишь ссылкойОшибка chaiOS позволяет перезагрузить iPhone одной лишь ссылкой
Анонсирован безрамочный смартфон Alcatel 3CАнонсирован безрамочный смартфон Alcatel 3C
Xiaomi может выпустить смартфон Mi Mix 2sXiaomi может выпустить смартфон Mi Mix 2s
Смартфон AllCall Mix2 наделили современным дизайном и возможностямиСмартфон AllCall Mix2 наделили современным дизайном и возможностями
В новой версии iOS пользователи смогут сами регулировать, замедлять им свой старый iPhone или нет
Опубликованы первые подробности о смартфонах серии Moto G6Опубликованы первые подробности о смартфонах серии Moto G6
ОС Windows 10 заработала на смартфоне Nokia Lumia 830ОС Windows 10 заработала на смартфоне Nokia Lumia 830
Смартфон Moto X5 получит экран с вырезом, как у iPhone XСмартфон Moto X5 получит экран с вырезом, как у iPhone X
Последние новости
Подгружаем последние новости