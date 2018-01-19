Razer выпустит смартфон Razer Phone второго поколения

Прошлой осенью компания Razer представила свой первый игровой смартфон Razer Phone, получивший смешанные отзывы и завышенную цену. Его отличительная особенность – это экран с частотой обновления 120 Гц, и уже этой осенью свет увидит второе поколение данного мобильника.



Обновленный смартфон Razer Phone покажут в сентябре 2018 года в рамках международной выставки IFA 2018 в Берлине. Пока что сложно спрогнозировать набор его спецификаций, но, по всей вероятности, от него следует ждать 8 Гб оперативной памяти, экран Ultra HD или 4К и процессор Qualcomm 845, у которого пока нет аналогов по производительности и возможностям.



Но это еще не самое интересное: неделю назад Razer показала на CES 2018 док-станцию Project Linda для своего смартфона Razer Phone, которая превращает его в полноценный ноутбук с большим экраном. На момент анонса это был просто концепт, но все на той же IFA 2018 покажут финальную версию станции которая до конца этого года поступит в розничную продажу. Как сообщили представители Razer, за полгода новинка сильно изменится как внешне, так и внутренне и получит дополнительную начинку для еще большего ее сходства с настоящим ноутбуком.