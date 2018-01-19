Vodafone восстановил связь на оккупированной части Луганской области

"В Луганске и области связь восстановлена. В Донецке сеть "не поднимается".

Фото: itc.ua

Мобильный оператор "Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина", раньше - "МТС-Украина") восстановил связь на неподконтрольной территории Луганска и области.

"Ремонтные работы завершили. В Луганске и области связь восстановлена. В Донецке сеть "не поднимается". Причина неизвестна", - рассказала пресс-секретарь Vodafone Виктория Рубан. Представитель компании допускает, что причиной могло послужить возможное прекращение энергоснабжения или вывод из строя оборудования.

Напомним, сигнал Vodafone на неподконтрольной территории Донбасса исчезла в середине дня 11 января. Оказалось, что был поврежден магистральный оптоволоконный кабель в районе подконтрольной "ДНР" Еленовки. Компания выразила готовность провести ремонт, но потребовала обеспечения безопасности.

17 января после получения гарантий безопасности были начаты ремонтные работы.

"Vodafone-Украина" - единственный украинский мобильный оператор, который работал на оккупированных территориях.