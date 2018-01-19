Мессенджер WhatsApp получил отдельное Android-приложение для бизнеса

Компания WhatsApp выпустила отдельное Android-приложение для бизнеса WhatsApp Business. Об этом она сообщила в блоге. , пишут AIN.UA

С помощью нового приложения компании смогут создавать бизнес-профили с описанием деятельности и контактов. Также компании получат дополнительные инструменты для общения: готовые сообщения для ответов на часто задаваемые вопросы и приветствия. WhatsApp Business будет показывать статистику — например, количество прочитанных сообщений.

Обычным пользователям WhatsApp не придется устанавливать дополнительные приложения. В стандартном мессенджере бизнес-профили будут выделяться. Пользователи смогут блокировать номера телефонов компаний и отмечать их сообщения как спам.

WhatsApp Business можно скачать пока только на Google Play. Приложение пока доступно только в Великобритании, Индонезии, Италии, Мексике и США. В компании обещают, что WhatsApp Business будет доступен во всем мире уже на следующей неделе.


Дмитрий Демченко, AIN


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