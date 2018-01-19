Мессенджер WhatsApp получил отдельное Android-приложение для бизнеса

Компания WhatsApp выпустила отдельное Android-приложение для бизнеса WhatsApp Business. Об этом она сообщила в блоге. , пишут AIN.UA

С помощью нового приложения компании смогут создавать бизнес-профили с описанием деятельности и контактов. Также компании получат дополнительные инструменты для общения: готовые сообщения для ответов на часто задаваемые вопросы и приветствия. WhatsApp Business будет показывать статистику — например, количество прочитанных сообщений.

Обычным пользователям WhatsApp не придется устанавливать дополнительные приложения. В стандартном мессенджере бизнес-профили будут выделяться. Пользователи смогут блокировать номера телефонов компаний и отмечать их сообщения как спам.