Анонсирован безрамочный смартфон Alcatel 3C

В дополнение к представленному вчера смартфону Alcatel 3V китайский вендор TCL показал схожую модель Alcatel 3C, тоже из бюджетного сегмента, но только еще более доступную. Если Alcatel 3V оценили в 180 евро, то за Alcatel 3C просят уже 130, и он мог бы стать серьезным конкурентом для Xiaomi Redmi 5, если бы не один нюанс.

Alcatel 3C

Новинка от Xiaomi стоит от $100 и предлагает 2 Гб RAM и 16 Гб ROM, тогда как у более дорогого Alcatel 3C объем оперативной памяти составляет всего 1 гигабайт. Другими словами, это классическая звонилка, поскольку такого объема в 2018 году для приложений уже недостаточно. В стоимость Alcatel 3C вошли 16 Гб ROM, неустановленный 4-ядерный процессор от MediaTek, слот под карты microSD до 128 Гб, сравнительно неплохая батарея на 3000 мАч, два слота под SIM-карты и пара фотокамер – 5 Мп спереди и 8 Мп на тыльной панели, где также размещен сканер отпечатков пальцев.

Экран у Alcatel 3C хоть и 6-дюймовый, но разрешение у него не самое высокое – HD+ или 1440х720 пикселей. Смартфон весит 170 граммов при толщине 8 миллиметров, и у него есть ОС Android 7.1 от Google, но, внимание, нет поддержки сотовых сетей LTE или 4G, так что его цена при столь серьезном недостатке сильно завышена.

Максим Мишенев, MobileDevice


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