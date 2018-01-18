Анонсирован безрамочный смартфон Alcatel 3C
В дополнение к представленному вчера смартфону Alcatel 3V китайский вендор TCL показал схожую модель Alcatel 3C, тоже из бюджетного сегмента, но только еще более доступную. Если Alcatel 3V оценили в 180 евро, то за Alcatel 3C просят уже 130, и он мог бы стать серьезным конкурентом для Xiaomi Redmi 5, если бы не один нюанс.
Новинка от Xiaomi стоит от $100 и предлагает 2 Гб RAM и 16 Гб ROM, тогда как у более дорогого Alcatel 3C объем оперативной памяти составляет всего 1 гигабайт. Другими словами, это классическая звонилка, поскольку такого объема в 2018 году для приложений уже недостаточно. В стоимость Alcatel 3C вошли 16 Гб ROM, неустановленный 4-ядерный процессор от MediaTek, слот под карты microSD до 128 Гб, сравнительно неплохая батарея на 3000 мАч, два слота под SIM-карты и пара фотокамер – 5 Мп спереди и 8 Мп на тыльной панели, где также размещен сканер отпечатков пальцев.
Экран у Alcatel 3C хоть и 6-дюймовый, но разрешение у него не самое высокое – HD+ или 1440х720 пикселей. Смартфон весит 170 граммов при толщине 8 миллиметров, и у него есть ОС Android 7.1 от Google, но, внимание, нет поддержки сотовых сетей LTE или 4G, так что его цена при столь серьезном недостатке сильно завышена.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
18.01.2018 13:43