Приложение Facebook Messenger станет менее захламленным

Марк Цукерберг, отец-основатель социальной сети Facebook, в конце года обнародовал свои планы по очистке ее от большого количества рекламы и переориентации новостной ленты на друзей и знакомых, а не на паблики и спам. В этом году он начал претворять свои идеи в жизнь, что сразу отразилось на его финансовом состоянии, однако его это не остановило, и теперь на очереди Facebook Messenger.



Приложение Facebook Messenger, совсем недавно отделившееся от мобильной версии Facebook и представляющее собой сервис для обмена сообщений, видится Марку Цукербергу захламленным и грязным, и его пора очистить. Причина – в слишком большом количестве функций, которыми многие не пользуются, и которые многим даже мешают в общении. По словам г-на Цукерберга, большинству нужно лишь отправлять и получать сообщения, а дополнительный функционал для них бесполезен.



Таким образом, в течение 2018 года Facebook Messenger пройдет через несколько стадий очистки, чтобы сохранить основные возможности и стать более простым и удобным в использовании. Вероятнее всего, его приведут к виду WhatsApp, еще одному мессенджеру Facebook, который, в отличие от своего основного конкурента в лице Viber, не зациклен на стикерах и прочей шелухе.