Смартфон AllCall Mix2 наделили современным дизайном и возможностями

Компания AllCall разработала свой самый современный смартфон Mix2, в котором удачно сочетаются все самые трендовые разработки, очень востребованные уже сейчас и популярные в отдаленной перспективе. Это затрагивает не только его внешность, но и возможности, которых даже больше, чем можно себе представить.

AllCall Mix2

С момента анонса смартфона Xiaomi Mi Mix осенью 2016 года рынок смартфонов стал другим, и теперь балом правят широкоформатные безрамочные модели. К таким относится и новый AllCall Mix2: обладая рамками дисплея минимальной толщины, он обеспечивает максимально комфортное восприятие контента с большого экрана и при этом сам по себе обладает весьма компактным корпусом. В плане концепции технологий у AllCall Mix2 есть масса интересного. В частности, его собрали на процессоре MediaTek Helio P23, известном своей высокой производительностью за счет восьми вычислительных ядер.

AllCall Mix2

Кроме того, смартфон может узнавать вас по лицу при помощи технологии Face ID – достаточно взглянуть на него, и он автоматически разблокирует дисплей. Face ID намного надежнее обычного сканера отпечатков пальцев. В AllCall Mix2 даже есть беспроводная зарядка, словом, современными актуальными трендами он упакован по полной. Дополнительную информацию о смартфоне вы можете узнать на официальном сайте производителя, где также можно получить AllCall Mix2 совершенно бесплатно.

Максим Мишенев, MobileDevice


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