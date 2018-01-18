Смартфон AllCall Mix2 наделили современным дизайном и возможностями

Компания AllCall разработала свой самый современный смартфон Mix2, в котором удачно сочетаются все самые трендовые разработки, очень востребованные уже сейчас и популярные в отдаленной перспективе. Это затрагивает не только его внешность, но и возможности, которых даже больше, чем можно себе представить.



С момента анонса смартфона Xiaomi Mi Mix осенью 2016 года рынок смартфонов стал другим, и теперь балом правят широкоформатные безрамочные модели. К таким относится и новый AllCall Mix2: обладая рамками дисплея минимальной толщины, он обеспечивает максимально комфортное восприятие контента с большого экрана и при этом сам по себе обладает весьма компактным корпусом. В плане концепции технологий у AllCall Mix2 есть масса интересного. В частности, его собрали на процессоре MediaTek Helio P23, известном своей высокой производительностью за счет восьми вычислительных ядер.



Кроме того, смартфон может узнавать вас по лицу при помощи технологии Face ID – достаточно взглянуть на него, и он автоматически разблокирует дисплей. Face ID намного надежнее обычного сканера отпечатков пальцев. В AllCall Mix2 даже есть беспроводная зарядка, словом, современными актуальными трендами он упакован по полной. Дополнительную информацию о смартфоне вы можете узнать на официальном сайте производителя, где также можно получить AllCall Mix2 совершенно бесплатно.