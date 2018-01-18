Samsung официально представила чип Exynos 7872 для бюджетников

Компания Samsung представила мобильный процессор Exynos 5 Series 7872, который будет использоваться в смартфонах и фаблетах среднего уровня.

Exynos 7872

Exynos 7872 построен на 14-нм технологическом процессе FinFET. Чип включает в себя шесть вычислительных ядер, два из которых Cortex A73, работающие с частотой 2,0 ГГц и четыре ядра Cortex A53 с частотой 1,6 ГГц. Процессор также получил графику Mali-G71 MP1. По сравнению с его предшественником, он обеспечивает в два раза лучшую одноядерную производительность. Разработчик делал упор на многозадачность, быстрый серфинг в Интернете и запуск приложений.

Устройства на базе Exynos 5 Series 7872 могут оснащаться дисплеем с разрешением до WUXGA (1920 ? 1200 пикселей). Процессор поддерживает оперативную память формата LPDDR3, а также флеш-память eMMC 5.1.

Exynos5

Помимо этого, поддерживаются основные и фронтальные камеры до 21,7 Мп. Также может быть установлен 8-Мп сенсор для системы идентификации пользователей по радужной оболочке глаза.

Exynos 5 Series 7872 включает в себя встроенный модем LTE, что обеспечивает максимальную скорость загрузки данных 300 Мбит/с и скорость выгрузки 150 Мбит/с. Включена поддержка двухдиапазонного Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, FM-радио, NFC и спутниковых систем позиционирования GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo.


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