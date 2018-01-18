Sony представит на MWC флагман Xperia XZ Pro с 4K-дисплеем

26 февраля в рамках выставки MWC 2018 в Барселоне состоится мероприятие, на котором Sony представит свой новый флагман Xperia XZ Pro. Дизайн грядущей новинки пока остается неизвестным.

Согласно китайским источникам, Xperia XZ Pro получит 5,7-дюймовый OLED дисплей с 4К-разрешением, узкие рамки и соотношение сторон 18:9. Помимо этого, смартфон оснастят двойной основной камерой с объективами на 18 и 12 Мп и 13-мегапиксельной фронтальной камерой.

Аппаратной основой станет процессор Snapdragon 845 в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составит 128 ГБ. Емкость аккумулятора составит 3420 мАч. Также смартфон получит защиту от воды и пыли по стандарту IP68. В качестве программного обеспечения выступит ОС Android 8.0 Oreo.

Стоимость Sony Xperia XZ Pro в Китае составит 6000 юаней.