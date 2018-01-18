В новой версии iOS пользователи смогут сами регулировать, замедлять им свой старый iPhone или нет
В феврале Apple планирует выпустить обновление своей мобильной операционной системы iOS, чтобы пользователи смогли видеть, насколько замедляется их старое устройство и при желании отключать эту функцию. Об этом
Компания столкнулась с серьезной критикой после того, как признала, что автоматически снижает производительность старых моделей смартфонов, в частности iPhone 6/6 Plus, iPhone 6s/6s Plus, чтобы таким образом продлить жизнь изношенной батарее. После ряда судебных исков, некоторые из которых были на кругленькую сумму, Apple пошла пользователям на встречу и снизила цены на замену аккумуляторов — теперь это стоит всего $29. До скандала замена обошлась бы в $79.
«Мы внимательно выслушали отзывы, и в дополнение к снижению цены на замену батареи также планируем выпустить в следующем месяце обновление, которое даст людям возможность видеть состояние здоровья их батареи. Это очень прозрачно, раньше мы такого не делали. Мы будем сообщать, когда и в каких объемах снижаем производительность, чтобы не было внезапных перезагрузок, и если вы пожелаете, то сможете это отключить», — заявил CEO Apple Тим Кук.
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