Vodafone начал ремонт сети на оккупированном Донбассе

При содействии ОБСЕ огонь был прекращен на два дня.

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Ремонтные бригады начали работы по устранению повреждения волоконно-оптического кабеля на не подконтрольной Украине территории Луганской и донецкой областей.

Об этом сообщает пресс-служба оператора мобильной связи Vodafone.

"Ремонтные работы по устранению повреждений волоконно-оптического кабеля начались и будут продолжены завтра. Про восстановление связи проинформируем дополнительно", - говорится в сообщении.

При содействии ОБСЕ для проведения ремонтных работ огонь был прекращен на два дня, сообщил на заседании Комитет ВРУ по правам человека директор по корпоративному управлению и контролю ЧАО "ПФ УКРАИНА" (Vodafone) Олег Проживальский.

Напомним, связь исчезла в середине дня 11 января. Оказалось, что был поврежден магистральный оптоволоконный кабель "Vodafone-Украина" в районе подконтрольной "ДНР" Еленовки. Компания выразила готовность провести ремонт, но потребовала обеспечения безопасности.

Украинская сторона по состоянию на 16 января выполнила все процедурные шаги по обеспечению начала работ для восстановления работоспособности поврежденного оборудования мобильного оператора "Vodafone-Украина" и предоставила необходимые гарантии безопасности их проведения. НЗФ ОРДО безопасность ремонта мобильной сети не предоставили.

"Vodafone-Украина" - единственный украинский мобильный оператор, который работал на оккупированных территориях. Созданный в "ДНР" "собственный оператор" "Феникс" после повреждения сети "Vodafone-Украина" работает с перебоями.