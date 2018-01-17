Vodafone начал ремонт сети на оккупированном Донбассе

При содействии ОБСЕ огонь был прекращен на два дня.

Vodafone начал ремонт сети на оккупированном Донбассе
Фото: tsn.ua

Ремонтные бригады начали работы по устранению повреждения волоконно-оптического кабеля на не подконтрольной Украине территории Луганской и донецкой областей.

Об этом сообщает пресс-служба оператора мобильной связи Vodafone.

"Ремонтные работы по устранению повреждений волоконно-оптического кабеля начались и будут продолжены завтра. Про восстановление связи проинформируем дополнительно", - говорится в сообщении.

При содействии ОБСЕ для проведения ремонтных работ огонь был прекращен на два дня, сообщил на заседании Комитет ВРУ по правам человека директор по корпоративному управлению и контролю ЧАО "ПФ УКРАИНА" (Vodafone) Олег Проживальский.

Напомним, связь исчезла в середине дня 11 января. Оказалось, что был поврежден магистральный оптоволоконный кабель "Vodafone-Украина" в районе подконтрольной "ДНР" Еленовки. Компания выразила готовность провести ремонт, но потребовала обеспечения безопасности.

Украинская сторона по состоянию на 16 января выполнила все процедурные шаги по обеспечению начала работ для восстановления работоспособности поврежденного оборудования мобильного оператора "Vodafone-Украина" и предоставила необходимые гарантии безопасности их проведения. НЗФ ОРДО безопасность ремонта мобильной сети не предоставили.

"Vodafone-Украина" - единственный украинский мобильный оператор, который работал на оккупированных территориях. Созданный в "ДНР" "собственный оператор" "Феникс" после повреждения сети "Vodafone-Украина" работает с перебоями.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Apple Store начали «взрываться» iPhoneВ Apple Store начали «взрываться» iPhone
Названа стоимость смартфонов Sony Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra и Xperia L2Названа стоимость смартфонов Sony Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra и Xperia L2
В Донецке пропала мобильная связьВ Донецке пропала мобильная связь
Новое обновление замедляет iPhone в два разаНовое обновление замедляет iPhone в два раза
Опубликованы спецификации смартфона Samsung Galaxy On7 Prime (2018)Опубликованы спецификации смартфона Samsung Galaxy On7 Prime (2018)
Блок рекламы


Похожие новости
ВСУ гарантировали безопасность ремонта сети Vodafone на ДонбасссеВСУ гарантировали безопасность ремонта сети Vodafone на Донбасссе
В Apple Store начали «взрываться» iPhoneВ Apple Store начали «взрываться» iPhone
Тариф "Смартфон Стандартный": Vodafone начал принудительное переключение абонентов ОРДЛОТариф "Смартфон Стандартный": Vodafone начал принудительное переключение абонентов ОРДЛО
Vodafone спровоцировал громкий скандал: жителей Донбасса массово переводят на супердорогой тарифVodafone спровоцировал громкий скандал: жителей Донбасса массово переводят на супердорогой тариф
Vodafone переводит абонентов из ОРДЛО на неэкономный тарифVodafone переводит абонентов из ОРДЛО на неэкономный тариф
Nokia 7 выйдет за пределы Китая в начале 2018 годаNokia 7 выйдет за пределы Китая в начале 2018 года
Qualcomm начала тестирование процессоров Snapdragon 670Qualcomm начала тестирование процессоров Snapdragon 670
Тендер на 4G в диапазоне 1800 МГц пройдет в конце февраля - начале мартаТендер на 4G в диапазоне 1800 МГц пройдет в конце февраля - начале марта
Операторы получат 4G-лицензии в начале марта 2018 года
Vodafone снизил цены на роуминг для бизнеса еще в 42 странах, включая США и Китай
Последние новости
Подгружаем последние новости