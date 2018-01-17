Смартфон Moto X5 получит экран с вырезом, как у iPhone X

Согласно источникам Droid Life раскрыты некоторые подробности о грядущей линейке смартфонов Moto.

Moto X5

Так, безрамочный смартфон Moto X5 станет похож на iPhone X. Новинка получит 5,9-дюймовый дисплей с разрешением 2160?1080 пикселей и соотношением сторон 18:9. Как видно на снимке аппарат лишится домашней клавиши и будет обладать сдвоенной основной камерой. Также отмечаются система искусственного интеллекта «smart AI».

Смартфоны Moto Z3 и Z3 Play придут на смену Moto Z2 Force и Moto Z2 Play. Новинки получат 6-дюймовые вытянутые дисплеи с разрешением 2160?1080 пикселей. Экраны смартфонов будут загнуты с обеих сторон. Аппараты останутся с поддержкой сменных модулей MotoMods.

Moto Z3 и Z3 Play

Moto Z 2018 будет оснащен экраном более высокого разрешения и процессором Snapdragon 845. Возможно, дактилоскопический сканер спрячется под логотип на задней панели.

Модели линейки G6 также будут полноэкранными, но у них сохранится домашняя клавиша Home, где расположится сканер отпечатков пальцев. Только у G6 Play сканер переместится на тыльную панель под логотип.

Moto G6 получит 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 2160?1080 пикселей, процессор Snapdragon 450, 3 или 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной памяти, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 12 и 5 Мп и 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Емкость аккумулятора составит 3000 мАч. Стоимость Moto G6 составит от $240.

Moto G6

Moto G6 Plus получит 5,93-дюймовый дисплей Full HD+, процессор Snapdragon 630, 3, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной памяти. Камеры будут такими же, как и у Moto G6. Емкость аккумулятора составит 3200 мАч. Стоимость Moto G6 Plus составит от $330.

Moto G6 Plus

Moto G6 Play оснастят 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1280?720 пикселей. Емкость аккумулятора составит 4000 мАч.

Moto G6 Play

Новые модели Moto G6 могут быть представлены на выставке MWC 2018, которая будет проходить в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.


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