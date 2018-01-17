Анонс смартфона Meizu M6s без дактилоскопа под экраном

Состоялась официальная презентация смартфона Meizu M6s, первого безрамочника в модельном ряду данного производителя. Многие слухи о нем подтвердились, но вот сканера отпечатков пальцев, встроенного в экран, у него все же не оказалось.

Meizu M6s

Смартфон Meizu M6s является знаковым для Meizu, ведь ее опередили все конкуренты, кроме Sony – у той тоже до сих пор нет ни одной безрамочной модели. Сканер отпечатков пальцев здесь вынесен на боковой торец и находится прямо под кнопкой включения, а уменьшение толщины нижней рамки повлекло отказ от удобной кнопки mTouch – фирменной фишки Meizu. Вместо нее теперь используется ее виртуальный аналог Super mBlack, но в настройках есть возможность вернуть традиционные кнопки управления Android.

Meizu M6s

Meizu M6s построен на процессоре Samsung 7872 с шестью ядрами и видеокартой Mali G71 MP3, обладает 3 Гб ОЗУ и 32 или 64 Гб постоянной памяти, а сенсорный экран с соотношением сторон 18:9 поддерживает здесь разрешение HD+ или 1440х720 пикселей при диагонали 5,7 дюйма. В наличии есть фронтальная фотокамера на 8 Мп и основной одинарный модуль на 13 Мп, батарея емкостью 3000 мАч и быстрая зарядка по USB-C 2.0. В продажу смартфон Meizu M6s поступит уже 19 января по цене $155 за 32 Гб ROM и $185 за 64 Гб ROM, так что недавно анонсированный Xiaomi Redmi 5 Plus с более мощным CPU и лучшим экраном является более выгодным приобретением.

Максим Мишенев, MobileDevice


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