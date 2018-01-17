Смартфон Alcatel 3V облекут в стеклянный корпус

Китайская компания TCL готовит к анонсу новый смартфон Alcatel 3V, презентация которого должна была состояться еще неделю назад в первый день работы выставки CES 2018 в США . Модель сама по себе бюджетная, если судить по ее начинке, но в плане внешности это чуть ли не флагман.



Корпус Alcatel 3V выполнен из металла и украшен стеклом спереди и сзади, плюс цвет для него подобран необычный – темно-синий с примесью серого. Кроме того, экран смартфона получит большую диагональ 6 дюймов и разрешение Full HD+ или 2160х1080 пикселей, а на на тыльной стороне обнаружится двойная камера 16+ Мп при наличии 8-мегапиксельной фронталки.



Стоит Alcatel 3V около 180 евро, и его релиз ожидается в марте текущего года, и все бы ничего, но вот аппаратная платформа его, мягко говоря, слабовата для такой цены. Внутри смартфона есть всего лишь 2 Гб ОЗУ и 16 Гб ROM, а в качестве CPU используется однокристальная система MediaTek MT6737, которую уже никак нельзя назвать современной. Весит Alcatel 3V 170 грамов при толщине 8 миллиметров, и у него есть батарея емкостью 3000 мАч и прошивка Android 7.1 Nougat от Google – до Android 8 Oreo смартфон едва ли обновится.