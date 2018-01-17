Смартфон Alcatel 3V облекут в стеклянный корпус

Китайская компания TCL готовит к анонсу новый смартфон Alcatel 3V, презентация которого должна была состояться еще неделю назад в первый день работы выставки CES 2018 в США. Модель сама по себе бюджетная, если судить по ее начинке, но в плане внешности это чуть ли не флагман.

Alcatel 3V

Корпус Alcatel 3V выполнен из металла и украшен стеклом спереди и сзади, плюс цвет для него подобран необычный – темно-синий с примесью серого. Кроме того, экран смартфона получит большую диагональ 6 дюймов и разрешение Full HD+ или 2160х1080 пикселей, а на на тыльной стороне обнаружится двойная камера 16+ Мп при наличии 8-мегапиксельной фронталки.

Стоит Alcatel 3V около 180 евро, и его релиз ожидается в марте текущего года, и все бы ничего, но вот аппаратная платформа его, мягко говоря, слабовата для такой цены. Внутри смартфона есть всего лишь 2 Гб ОЗУ и 16 Гб ROM, а в качестве CPU используется однокристальная система MediaTek MT6737, которую уже никак нельзя назвать современной. Весит Alcatel 3V 170 грамов при толщине 8 миллиметров, и у него есть батарея емкостью 3000 мАч и прошивка Android 7.1 Nougat от Google – до Android 8 Oreo смартфон едва ли обновится.


Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Apple Store начали «взрываться» iPhoneВ Apple Store начали «взрываться» iPhone
CES 2018: Razer Project Linda превратит смартфон в ноутбукCES 2018: Razer Project Linda превратит смартфон в ноутбук
Названа стоимость смартфонов Sony Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra и Xperia L2Названа стоимость смартфонов Sony Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra и Xperia L2
В Донецке пропала мобильная связьВ Донецке пропала мобильная связь
Новое обновление замедляет iPhone в два разаНовое обновление замедляет iPhone в два раза
Блок рекламы


Похожие новости
Анонс смартфона Meizu M6s без дактилоскопа под экраномАнонс смартфона Meizu M6s без дактилоскопа под экраном
Смартфон Cubot X18 Plus наделили изогнутым экраномСмартфон Cubot X18 Plus наделили изогнутым экраном
Складной смартфон ZTE Axon M отправится покорять Старый СветСкладной смартфон ZTE Axon M отправится покорять Старый Свет
Представлен смартфон Meizu M6SПредставлен смартфон Meizu M6S
Смартфон Moto E5 показался на рендереСмартфон Moto E5 показался на рендере
Смартфон Gionee W919 – два экрана и раскладной корпусСмартфон Gionee W919 – два экрана и раскладной корпус
Рассекречены характеристики смартфона Sony Xperia XZ ProРассекречены характеристики смартфона Sony Xperia XZ Pro
Смартфон HTC U11 EYEs огорчил своей ценойСмартфон HTC U11 EYEs огорчил своей ценой
Опубликованы спецификации смартфона Samsung Galaxy On7 Prime (2018)Опубликованы спецификации смартфона Samsung Galaxy On7 Prime (2018)
Уникальный смартфон Vivo X20 Plus UD выйдет в январеУникальный смартфон Vivo X20 Plus UD выйдет в январе
Последние новости
Подгружаем последние новости