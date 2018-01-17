Смартфон Cubot X18 Plus наделили изогнутым экраном

Компания Cubot практически завершила работу над своим новым смартфоном X18 Plus, который будет представлен уже в самом скором будущем. Это старшая версия модели Cubot X18, и улучшению подверглись практически все параметры.

Cubot X18 Plus

Несмотря на то, что презентация Cubot X18 Plus пройдет зимой, релиз этого смартфона состоится не раньше первых чисел марта этого года, согласно информации от инсайдеров. Внутри моноблока обнаружится отличная батарея на 4000 мАч, а его лицом станет большой экран на 6 дюймов с разрешением Full HD+ и изогнутой формой. Спецификации Cubot X18 Plus включают в себя 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти, прошивку Android 8 Oreo уже из коробки и фронтальную фотокамеру на 13 мегапикселей при наличии связки 20+0,3 Мп на тыльной панели. Кроме того есть два слота под SIM-карты, модуль LTE, сканер отпечатков пальцев на тыльной панели, словом, полный набор, и впечатление от смартфона портит лишь его процессор.

Новый Cubot X18 Plus основан на далеко не самом современном MediaTek MT6750T, но, с другой стороны, смартфон не позиционируется в качестве флагмана – это обычный китайский середнячок с интересным дизайном. Стоимость Cubot X18 Plus сообщат во время анонса, но едва ли она окажется завышенной.

Максим Мишенев, MobileDevice


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