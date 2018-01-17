Samsung тайно показала собственный 5G-модем Exynos 5G

На выставке CES 2018 компания Samsung тайно представила прототип 5G-модема Exynos. Модем 5G работает с частотами ниже абсолютного 5G-спектра с частотой 6 ГГц и миллиметровыми волнами (также известными как mmWAVE), которые занимают частоты в диапазоне между 28 и 39 ГГц.

Теоретически, устройство может показывать скорость в 5 ГБит / с, что в 10 раз превышает скорость современных сетей LTE .

Новинка также в 5 раз быстрее, чем самый быстрый LTE-модем из имеющихся на данный момент – 1.2Gbps Snapdragon X20 (чип Snapdragon 845) и 1.2Gbps Cat.18 LTE в (чип Exynos 9810). Модем 5G также работает с существующими технологиями 2G, 3G и 4G LTE .

Официальный релиз 5G-модем Exynos 5 от Samsung состоится в конце нынешнего года. По завершению сетевых испытаний, в 2019 году модем появится и в продаже.